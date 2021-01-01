

مفعول سحري للعسل الأسود في علاج الأطفال مفعول سحري للعسل الأسود في علاج الأطفال

العسل الأسود منتج ثانوي ينتج من معالجة قصب السكر وبنجر السكر، ويوفر العسل الأسود العديد من الفوائد صحية ويستخدم لعلاج مجموعة واسعة من الاضطرابات.



ويُعد العسل الأسود وفقًا لدراسة حديثة مفيدًا جدًا في علاج فقر الدم خاصة عند الأطفال حيث أنه يساعد في امتصاص الحديد وتشكيل خلايا الدم الحمراء ويحافظ على صحة نظام المناعة.



كما أن العسل الأسود غني أيضًا بالنحاس ويمكن أن يؤدي نقص النحاس والحديد إلى الإصابة بفقر الدم.

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والعسل الأسود من الخيارات الغذائية الجيدة للأطفال، وقد يكون بديلاً للحلويات حيث يحب الأطفال طعمه الحلو، وهو طريقة جيدة لتزويد طفلك بالعديد من العناصر الغذائية التي تشمل الكالسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم والنحاس والحديد والفوسفور والكروم والكوبالت والصوديوم ،والعسل الأسود مصدر جيد للطاقة والكربوهيدرات ويحتوي على السكريات أيضًاويوفر العسل الأسود الفيتامينات المختلفة مثل النياسين أوفيتامين ب ٣ وفيتامين ب ٦ والثيامين والريبوفلافين،كما أن العسل الأسود منخفض جدًا في كل من الدهون والألياف.ويساعد محتوى الحديد في العسل الأسود على الحفاظ على مستويات صحية من الهيموجلوبين، ويلعب الهيموجلوبين دورًا رئيسيًا في نقل الأكسجين من الرئتين إلى أجزاء أخرى من الجسم، كما أنه هام لإنتاج الطاقة والمساعدة في تعزيز الأيض ،وأشارت بعض الدراسات والأبحاث إلى فاعلية العسل الأسود ممزوجًا مع اللبن في علاج الإمساك عند الأطفال وهو علاج طبيعي بدون آثار جانبية ولكن بالتأكيد يجب استشارة الطبيب قبل استخدام أي علاجات بديلة،والعسل الأسود أيضا مصدر جيد للكالسيوم، ويلعب الكالسيوم دوراً هاماً في الحفاظ على صحة العظام وعمل الإنزيمات وإزالة السموم من القولون، كما أنه هام للحفاظ على صحة الأسنان