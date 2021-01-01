موسكو تختبر نظامًا جديدًا لتتبع السفن فى البحر الأسود

أعلن المعهد الروسي لأبحاث الاتصالات بعيدة المدى أنه يختبر حاليًا أحدث نظام للإضاءة التلقائية وتتبع سطح البحر الأسود.
وذكر المكتب الصحفي للمعهد - وفقا لوكالة أنباء (تاس) اليوم الخميس: "تلقينا منظومة التتبع الجديدة وتمت تسميتها بـ "الاستراتيجية"، حيث تقوم الآن بمراقبة الوضع السطحي في البحر الأسود".
وأضاف: "أن هذه المنظومة تستخدم أنظمة معلومات أوتوماتيكية أرضية وأقمارًا صناعية وبيانات من محطات رادار مختلفة وقنوات داخلية لنقل معلومات جسم الأسطول وتتلقى معلومات من رادارات عبر الأفق قادرة على اكتشاف أهداف سطحية على مدى عدة مئات من الكيلومترات". وأشار إلى أن هذه المنظومة "الاستراتيجية" تتمتع كذلك بالقدرة على التفاعل الثنائي مع الوسائل والمنظومات التقنية التي تتلقى منها المعلومات.
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