أبل تطور كاميرات وماسحا لبصمات الأصابع للساعات الذكية

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أبل تطور كاميرات وماسحا لبصمات الأصابع للساعات الذكية

أعلن موقع Patently Apple أن شركة أبل تستعد لإضافة تقنيات جديدة لساعات Apple Watch الشهيرة، وتبعا للموقع فإن أبل تعمل على براءتى اختراع تتعلقان بالساعات المذكورة، أول براءة اختراع هى لمستشعر للمقاييس البيومترية، من شانه أن يثبت زرا جانبيا على هيكل الساعة ليعمل كماسح لبصمات الأصابع، ومن خلاله سيتمكن مستخدم الساعة من إلغاء قفل الشاشة واستعمال ميزة Touch ID خلال عمليات الشراء الإلكترونية.

أما براءة الاختراع الثانية التى تعمل عليها أبل تبعا للمعلومات المتوفرة فتتعلق بتطوير ساعة ذكية مزودة بشاشة غير اعتيادية، وستكون هذه الساعة مجهزة بكاميرا ومصباح إضاءة يظهران من تحت طبقات الشاشة عند الحاجة فقط، وسيكون بالإمكان التحكم بشفافية طبقات الشاشة لإظهار أو إخفاء الكاميرا والمصباح.

ولم يحدد الموقع جدولا زمنيا لطرح مثل هذه الميزات فى ساعات Apple Watch، لكن من المتوقع أن تدخلها أبل على الأجيال القادمة من ساعاتها الذكية.

جدير بالذكر حققت سلسلة أبل ووتش رقماً قياسياً جديداً، حيث تُظهر البيانات الفصلية الأخيرة الصادرة عن IDC أن الشركة باعت رقمًا قياسيًا من الساعات فى الربع الثالث من عام 2020.

وفقًا للبيانات الجديدة من IDC Worldwide Quarterly، وصلت شحنات أبل ووتش إلى 11.8 مليون وحدة، وفى العام الماضى فى نفس الربع، باعت الشركة 6.8 مليون وحدة، مسجلة نموًا بنسبة 75٪ على أساس سنوي.

وتشير بيانات IDC إلى أن أبل ووتش استحوذت على حصة سوقية تبلغ 21.6٪ بين الأجهزة القابلة للارتداء التى يتم ارتداؤها بالمعصم والتى تم شحنها فى جميع أنحاء العالم فى الربع الأخير.

المصدر: اليوم السابع

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