بايدو الصينية تخطط لإنتاج سيارات كهربائية.. اعرف التفاصيل

كشف موقع gadgetsnow الهندى فى تقرير حديث أن شركة بايدو الصينية تدرس صنع سياراتها الكهربائية الخاصة بها وأجرت محادثات مع صانعى السيارات حول هذا الاحتمال، فى أحدث خطوة فى سباق بين شركات التكنولوجيا لتطوير سيارات ذكية، بحسب أشخاص على دارية بالموضوع، على حد وصف الموقع الهندى.



وقال أحد الأشخاص إن عملاق محرك البحث الصينى، الذى يطور أيضًا تقنية القيادة الذاتية والبنية التحتية للاتصال بالإنترنت، يفكر فى التصنيع التعاقدى، أو إنشاء مشروع مملوك للأغلبية مع شركات صناعة السيارات، وستكون هذه المبادرة خطوة للأمام من نظراء الإنترنت مثل Tencent Holdings Ltd و Amazon.com Inc و Alphabet Inc، الذين طوروا أيضًا تقنية متعلقة بالسيارات أو استثمروا فى شركات السيارات الذكية الناشئة.



وقد أجرت بايدو محادثات أولية - دون التوصل إلى أى قرارات - مع شركات صناعة السيارات بما فى ذلك Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd، و Guangzhou Automobile Group Co Ltd، وشركة Hongqi التابعة لشركة China FAW Group Corp Ltd، بشأن مشروع محتمل، حسبما قال الأشخاص، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم.

وقد أنشأت Baidu وحدة القيادة المستقلة Apollo فى عام 2017، وتوفر الوحدة بشكل أساسى التكنولوجيا التى تعمل بالذكاء الاصطناعى وتعمل مع شركات صناعة السيارات مثل Geely و Volkswagen AG و Toyota Motor Corp و Ford Motor Co.وتدير بايدو خدمة سيارات الأجرة المستقلة Go Robotaxi مع سائقى السلامة على متنها فى بكين وتشانغشا وتسانغتشو، وتخطط للتوسع إلى 30 مدينة فى غضون ثلاث سنوات، كما حصلت على موافقة الأسبوع الماضى لاختبار خمس سيارات فى بكين بدون سائقين آمنين.وتأتى محادثاتها بشأن التصنيع بعد أن أطلق ديدى تشوكسينغ الشهر الماضى شاحنة صغيرة مخصصة لخدمات النقل مع شركة BYD Co Ltd، وفى الوقت نفسه، كشفت عملاق التكنولوجيا سونى كورب فى يناير عن سيارة كهربائية ذات وظائف ذاتية القيادة، وسيمثل بناء السيارات تطوراً هائلاً فى سعى بايدو لتنويع مصادر الدخل مع استقرار النمو فى أعمال البحث الأساسية، حيث نمت الإيرادات بنسبة 2٪ فقط العام الماضي.