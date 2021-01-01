كشف موقع gadgetsnow الهندى فى تقرير حديث أن شركة بايدو الصينية تدرس صنع سياراتها الكهربائية الخاصة بها وأجرت محادثات مع صانعى السيارات حول هذا الاحتمال، فى أحدث خطوة فى سباق بين شركات التكنولوجيا لتطوير سيارات ذكية، بحسب أشخاص على دارية بالموضوع، على حد وصف الموقع الهندى.
وقال أحد الأشخاص إن عملاق محرك البحث الصينى، الذى يطور أيضًا تقنية القيادة الذاتية والبنية التحتية للاتصال بالإنترنت، يفكر فى التصنيع التعاقدى، أو إنشاء مشروع مملوك للأغلبية مع شركات صناعة السيارات، وستكون هذه المبادرة خطوة للأمام من نظراء الإنترنت مثل Tencent Holdings Ltd و Amazon.com Inc و Alphabet Inc، الذين طوروا أيضًا تقنية متعلقة بالسيارات أو استثمروا فى شركات السيارات الذكية الناشئة.
وقد أجرت بايدو محادثات أولية - دون التوصل إلى أى قرارات - مع شركات صناعة السيارات بما فى ذلك Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd، و Guangzhou Automobile Group Co Ltd، وشركة Hongqi التابعة لشركة China FAW Group Corp Ltd، بشأن مشروع محتمل، حسبما قال الأشخاص، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم.
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التعليقات على بايدو الصينية تخطط لإنتاج سيارات كهربائية.. اعرف التفاصيل
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