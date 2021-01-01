

سعر الذهب عيار 21 يسجل 811 جنيهًا في بداية تعاملات اليوم سعر الذهب عيار 21 يسجل 811 جنيهًا في بداية تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020، وذلك بعد انخفاضها بقيمة بلغت جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية خلال التعاملات المسائية أمس، وذلك بعد ارتفاعها في بداية التعاملات بقيمة بلغت 4 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وشهدت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الثلاثاء، حالة من الارتفاع بقيمة تراوحت بين 8 جنيهات و 12 جنيهات بينما زاد عيار 21 بنحو 10 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، يأتي ذلك بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر بعد بدء التعاملات، بقيمة تراوحت بين جنيهان و4 جنيهات بينما تراجع عيار 21 بنحو 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وتنشر«بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

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وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 811 جنيهًا، وعيار 18 نحو 695 جنيهًا، وعيار 24 نحو 927 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6488 جنيها.وشهدت تعاملات أسعار الذهب في مصر، خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020، حالة من التذبذب بين الانخفاض والارتفاع، مالت إلي الارتفاع أغلب الوقت.وارتفع سعر عيار 21 بقيمة بلغت 19 جنيهًا، خلال أسبوع، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 دون المصنعية في بداية تعاملات الأسبوع نحو 780 جنيهًا، مقابل نحو 799 جنيهًا في ختام تعاملات الأسبوع.وزاد سعر عيار 18 بقيمة بلغت 16 جنيهًا، خلال أسبوع، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 دون المصنعية في بداية تعاملات الأسبوع نحو 669 جنيهًا، مقابل نحو 685 جنيهًا في ختام تعاملات الأسبوع.بينما بلغت الزيادة بسعر عيار 24 نحو 22 جنيهًا، خلال أسبوع، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 دون المصنعية في بداية تعاملات الأسبوع نحو 891 جنيهًا، مقابل نحو 913 جنيهًا في ختام تعاملات الأسبوع.في حين ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة بلغت 152 جنيهًا، خلال أسبوع، حيث سجل سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات الأسبوع نحو 6240 جنيهًا، مقابل نحو 6392 جنيهًا في ختام تعاملات الأسبوع.وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار تعاملات شهر نوفمبر 2020، انعكاسا لتذبذب أسعارها عالميا بين التراجع والزيادة نتيجة حالة عدم اليقين بين المستثمرين، مع وجود وانتشار فيروس كورونا، ما يدفع المستثمرون للجوء للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب في أوقات الأزمات.وتراجعت الأسعار العالمية للذهب، في بداية تعاملات الأسبوع الثالث من نوفمبر، تزامناً مع تقييم المستثمرين للأنباء المتعلقة بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مما انعكس على انخفاض أسعار الذهب في مصر في هذا الوقت.