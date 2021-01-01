ارتفعت عملة بتكوين إلى مستوى قياسي اليوم الخميس بعد يوم واحد من تجاوزها حاجز العشرين ألف دولار للمرة الأولى، وسط تزايد الاهتمام بها من مستثمرين كبار.
وقفزت العملة المشفرة الأبرز في العالم 10.5 بالمئة إلى 23 ألفا و655 دولارا لتتخطى مكاسبها هذا العام 220 بالمئة، مدعومة بطلب من مستثمرين كبار تجتذبهم قدرتها على تحقيق مكاسب سريعة وما يتردد عن أن من بين مزاياها التحوط من التضخم.
وجرى تداول عملة إثيريوم، الأصغر من بتكوين والتي غالبا ما تتحرك بالتوازي معها، بارتفاع 1.75 بالمئة.
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التعليقات على اهتمام المستثمرين يرفع بتكوين فوق 23 ألف دولار
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