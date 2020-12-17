

الدولار يستقر اليوم الخميس 17-12-2020.. ويسجل 15.64 جنيه بالبنك الأهلى الدولار يستقر اليوم الخميس 17-12-2020.. ويسجل 15.64 جنيه بالبنك الأهلى

استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 17-12-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، كما كانت أسعاره أمس ليستقر فى البنك الأهلى المصرى 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، فى حين استقر أيضا فى البنك التجارى الدولى cib" عند 15.64 جنيه للشراء ، 15.74 جنيه للبيع.

وعالميا، سجل الدولار اليوم الخميس أدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل عملات منافسة رئيسية إذ تعززت الشهية للمخاطرة بفعل إحراز تقدم صوب الاتفاق على حزمة تحفيز في الولايات المتحدة واتفاق يرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).

وقال مشرعون ومساعدون لهم أمس الأربعاء إن مفاوضين في الكونجرس "يقتربون" من مشروع قانون مساعدات بقيمة 900 مليار دولار للتخفيف من تداعيات كوفيد-19، في ظل خطاب يتسم بأكبر قدر من الإيجابية مما كان عليه الأمر منذ أشهر.



ويعد سعر العملة "ترمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.





ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

قد يعجبك أيضا...

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء.15.75 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.64 جنيه للشراء.15.74 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.15.74 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.64 جنيه للشراء.15.74 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك عودة15.66 جنيه للشراء.15.76 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.66 جنيه للشراء.15.76 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.15.76 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.15.76 جنيه للبيع.