رسائل صوتية تحرض طلاب أولى ثانوي على الإضراب عن الامتحانات التدريبية .. ووزير التعليم يرد



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم





كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة قد رصدت بعض الرسائل الصوتية التحريضية (مثل كل عام في نفس التوقيت) والتي تنتشر وسط جروبات الواتس اب وصفحات جروبات الفيسبوك بين الطلاب ، للتضليل وإثارة البلبلة والمخاوف ولا يعلم المستمع حقيقة مصدرها ولكنه يظل يتداولها!



و نشر وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، نموذجاً من هذه الرسائل الصوتية التحريضية التي تم تداولها خلال الساعات الاخيرة لشخص يدعي انه طالب في الصف الثاني الثانوي يحرض طلاب اولى ثانوي على الامتناع عن اداء الامتحانات التجريبية والترويج لفكرة ان السيستم واقع.

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وجاء نص هذه الرسالة التحريضية كالتالي :يا شباب نصيحة من اخوكم في ٢ ثانوي ، انتو عليكو امتحان عليكو امتحان بكرة تدريبي ايا كان مادته ماتحلهوش ، وبينوا للوزير ان السيستم وقع مثلا ، او ان الاسئلة صعبة ماعرفتوش تحلوها ، ماتغلطوش غلطتنا اللي احنا عملناها ،لما كان بيمتحننا الامتحانات التجريبية ، وقتها حلينا وكله قفل الامتحان لاننا كنا عاملين جروبات كدة وكنا بنغش ، وبعدين لاقينا الامتحانات الاساسية جت اصعب ، فإنتوا هاتتنفخوا في نص السنة ، فنصيحة ماتحلوش الامتحان بتاع بكرة او حلوا الاسئلة غلط.ونشر وزير التربية والتعليم رسالة صوتية اخرى لفتاة تقول : ماتفرحوش ان انتو قفلتوا في الامتحانات دي ، لان السنة اللي فاتت بعد ما العيال قفلوا الامتحانات التجريبية ، فالموجهين قالوا للمدرسين بما انهم قفلوا الامتحان يبقوا عيال عباقرة فلازم في اخر السنة تجيبوا لهم امتحان زي الزفت في مستوى دماغهم، فانتوا ماتحلوش الامتحانات التجريبية بس شوفوا الاسئلة بس و حلوها في دماغكو مش على التابلت .وتعليقا على هذه المقاطع الصوتية التحريضية ، قال وزير التربية والتعليم : اعلموا ان الوزارة تتابع كل هذه الوسائل التضليلية وتحذر من تداولها ، و اعلموا أن كافة امتحانات المرحلة الثانوية يتم بناؤها عن طريق بنوك اسئلة مركزية يضعها اساتذة المركز القومي للامتحانات والتقييم وليس عن طريق السادة المعلمين أو الموجهين ويتم تصحيحها مركزيا والكترونيا.واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : لقد أثبت طلاب الصف الاول الثانوي في مصر وعيهم وقدرتهم على التصدي لمثل هذه الاكاذيب والاساليب التحريضية ، فرغم هذه الرسائل ادى الامتحانات التدريبية لطلاب اولى ثانوي منذ انطلاقها الثلاثاء الماضي وحتى الان : ٩٧٪ من طلاب اولى ثانوي في مصر.وأكد وزير التربية والتعليم ان مصر وستنجح في رحلتها لتطوير التعليم بفضل الايمان بضرورة المعرفة والمهارة والعلم وليس الغش والتحايل والتضليل.. والله المعين.وأعلن وزير التربية والتعليم، أنه في حالة الاحتياج لنصيحة فنية خاصة بالامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي، يمكن إرسال رسالة عبر الواتساب لرقم: 01148970610 أو الاتصال تليفونيا على الخط الساخن على رقم 19368.وأضاف وزير التربية والتعليم أنه يمكن أيضا تسجيل شكاوى والاستفسارات طلاب أولى ثانوي على الرابط التالي:https://moe-complains.emis.gov.eg