أعلن الشاب الفلسطيني سام رسول (39 عاما)، عن ترشحه لمنصب نائب حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية في الانتخابات المقررة العام المقبل، والتي تشمل انتخاب حاكم الولاية والمدعي العام ونائب الحاكم، إضافة إلى مائة مقعد في مجلس المندوبين.
وينحدر رسول من مدينة البيرة، وهو عضو مجلس النواب (المندوبين) عن الحزب الديمقراطي في الولاية منذ عام 2014.
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التعليقات على فلسطيني يترشح لمنصب نائب حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية
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