نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم، الخميس، تفاصيل تسجيل إسرائيل لـ3000 إصابة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 بشكل يومي، وذلك تزامنًا مع موجة كورونا الثالثة.
وكشفت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 2,802، وأن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 3.5% والتي جاءت بعد إجراء 80 ألفا من الفحوصات، ولليوم الثاني يتجاوز عدد الإصابات 2800 إصابة.
وأفادت المعطيات بأن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بلغ 705 حالات، من بينهم 400 حالتهم خطيرة، منهم 150 مريضا يستعينون بأجهزة تنفس، وإجمالي الوفيات ارتفع إلى 3,033 حالة وفاة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 3000 إصابة يومية.. موجة كورونا ثالثة تضرب إسرائيل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق