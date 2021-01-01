في 6 خطوات.. طريقة حفظ الملوخية



طريقة حفظ الملوخية طريقة حفظ الملوخية

تعتبر طريقة حفظ الملوخية بعد الخرط فى المنزل طريقة صحية للحفاظ على الملوخية من أن تفسد، والاحتفاظ بها لوقت الحاجة دون شرائها معلبة وتحتوي على المواد الحافظة، لذا سنقوم في السطور التالية بتقديم طريقة حفظ الملوخية بعد الخرط بأقل التكاليف والمكونات.



وهناك العديد من فوائد تناول الملوخية، وذلك لما تحتويه على فيتامينات أ و ب، وأملاح معدنية كالحديد والكالسيوم، بالإضافة إلى مكوناتها الغذائية وفوائدها العلاجية فهي تعمل على تقوية جهاز المناعة، مقاومة الالتهابات والأمراض، ويحمي من الشيخوخة المبكرة، واخيرا تساعد في الحفاظ على سلامة الجهاز الهضمي، لذا سنوضح لكم طريقة حفظ الملوخية بعد الخرط



ويساهم أيضا تناول الملوخية في علاج الانيميا وفقر الدم، وتحافظ على خلايا الجسم من التأكل، ولا تسبب ايضا الملوخية في زيادة الوزن لأنها لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية؛ حيث ان كل 100 غرام من الملوخية بعد طبخها فيه ما يتراوح بين 54 و 110 سعر حراري بحسب طريقة الطهي.

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ويحتوي كل 100 جم من الملوخية تحتوي على نحو غرامين من البروتين، و6 غرامات من الكربوهيدرات، ونحو 3 غرامات من الألياف، و219 ملغرامًا من البوتاسيوم و7 ملغرامات من الصوديوم، فضلًا عن أن السعرات الحرارية في 100 غرام من الملوخية بعد طبخها تتراوح بين 54 و 110 سعرة حرارية بحسب طريقة الطهي.طريقة حفظ الملوخية بعد الخرطمقادير طريقة حفظ الملوخية بعد الخرطكيلو ملوخيةكوب شوربه فترهمعلقه كبيره سكرملعقة كزبرةطريقة حفظ الملوخية بعد الخرط1- تقطع الملوخية، و نغسلها جيدًا ثم نصفيها ونتركها تنشف2- ثم انخرط الملوخيه في الكبه او المخرطة3- في بوله نزل بالشوربة ونتجنب ان تكون ساخنه لكي لا نقوم بطهيها، لذا يجب ان الشوربة متوسطة الحرارة ثم نقوم بوضع السكر والكزبرة الناشفه، وتقليبهم.4- نقوم بوضع الشوربة بشكل تدريجي على الملوخيه، ومن ثم نقلبها إلى ان يتم خلطها جيدا.5- ثم نقوم بوضع الملوخية في كيس ونفرغ الهواء منه بالكامل لكي لا تفسد.6- ثم نقوم بوضعها في الفريزر.