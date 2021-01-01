سهلة ولذيذة.. طريقة عمل أم علي بالكاكاو



طريقة عمل أم علي بالكاكاو طريقة عمل أم علي بالكاكاو

أم علي من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها وبالأخص في فصل الشتاء لأنها تمد الجسم بما يحتاجه من تدفئة، لذا قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة طريقة جديدة و مبتكرة لعمل أـم علي بالكاكاو.





مقادير أم علي بالكاكاو

كاكاو محلي

لبن

كريمة حلويات

زبيب

جوز هند

عجينة ميلفيه جاهزة

شوكولاتة بالبندق قطع



طريقة تحضير أم علي بالكاكاو

-يخلط اللبن فى إناء على النار مع الكاكاو المحلى

-تضاف الكريمة وجوز الهند ويقلب الخليط ويترك على النار حتى الغليان

-يكسر الملفيه ويوضع في طاجن مع قطع الشيكولاتة والزبيب

-يضاف خليط اللبن لخليط الملفيه في الطاجن

-تسيح الشيكولاتة مع البندق المحمص والكريمة على النار

-يوضع في الفرن حتى يحمر الوجه

-تزين بجوز الهند والزبيب وقطع الشيكولاتة وتقدم

