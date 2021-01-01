

أفضل علاج لخشونة الرقبة وفقا لطبيعة الأعراض أفضل علاج لخشونة الرقبة وفقا لطبيعة الأعراض

أفضل علاج لخشونة الرقبة، وفقا لما قاله الدكتور هشام شاكر استشاري جراحة العمود الفقري بالقوات المسلحة، إن علاج خشونة الرقبة يعتمد على درجة الإصابة والألم الذي يشعر به المريض، وهو الأمر الذي يقوم الطبيب بمعرفته بمجرد الكشف على المريض، حيث إن خشونة الرقبة والمفصلات تمر بثلاث مراحل.



وأضاف الدكتور هشام شاكر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن علاج خشونة الرقبة والفقرات الخفيفة، يمكن أن تقتصر على الأدوية مع العلاج الطبيعي، مع اتباع أسلوب حياة صحي، وذلك للسيطرة على الألم، وعدم عودته مرة أخرى.



أما بالنسبة إلى خشونة الرقبة والفقرات المتوسطة والتي يعاني فيها المريض من ألم شديد، فأكد أن الطبيب يستخدم العلاج بالحقن، أو التردد الحراري، وذلك حتى يقتل الاحساس في هذه المنطقة، وهو أمر غير مقلق غير على الإطلاق.

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وأضاف الدكتور هشام شاكر "الآن العلاج بالحقن والتر الطبيعي تتيح للطبيب علاج المريض بعد ذلك بالأدوية، والعلاج الطبيعي، والتمارين أيضا، وفي هذه الحالة يمكن في فترة ليست بالطويلة ان يتماثل المريض للشفاء".وأوضح الدكتور هشام شاكر "أنه المرحلة الاخيرة من خشونة الرقبة والفقرات والتي تكاد تكون مزمنة، والتي في الغالب تسبب في تشوه في الفقرات القطنية، وبروزها، فيمكن أن يكون الحل الأمثل فيها هو الحل الجراحي، والذي يقوم فيها الطبيب بتغيير المفصلات".علاج خشونة الرقبة بالأعشابآلام خشونة الرقبة من أصعب الآلام التي يواجهها الانسان ، فهي تكاد تشل حركته وتمنعه من التحرك بشكل طبيعي ، يقول الدكتور فاروق الطاهر استشاري الطب البديل وخبير التداوي بالأعشاب ، خشونة الرقبة يعني أنه حدث تآكل للغضاريف الموجودة في منطقة الرقبة مما يتسبب في حدوث ضغط على الاعصاب الأمر الذي ينتج عنه احساسًا شديدًا بالألم.وقال إن من أعراض خشونة الرقبة :- الاحساس بآلام عنيفة بدءً من الرقبة وحتى الكوع أو أصابع اليد- عدم القدرة على تحريك الرقبة بشكل طبيعي- الاصابة بصداع مزمن- الاصابة بالتنميل في منطقة الرقبة والذراعينوأشار إلى ان هناك موادًا طبيعية تساعد على التخلص من آلام الرقبة نهائيًّا بشكل تدريجي في خلال أسبوع- تناول مشروب الكركم كل صباح على الريق- تناول مشروب الزنجبيل بالقرفة قبل النوم بساعتين- وضع قربة ماء ساخن على الرقبة عند النوم أو خلال اليوم مع التدفئة الجيدة- تدليك منطقة الرقبة بخل التفاح 4 مرات يوميًاعلاج خشونة الرقبة بالعلاج الطبيعييمكن تجنب خشونة الرقبة والفقرات بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة لها عن طريقة رفع مستوى اللياقة البدنية العضلات المهمه للحفاظ على سلامة الفقرات العمليه مثل عضلات الرقبة و العضلات بين الكتفين عن طريق ممارسة التمارين الرياضية باستمرار، كما أن التقليل من استخدام الموبيل و اللاب من ضمن العوامل اللتى تقلل من حدوث الخشونة.علاج خشونة الرقبة بالحجامةعلاج خشونة الرقبة بالحجامة، وهم وان هناك مخاطر الحجامةبـ التواصل مع دكتورة سليفا مراد، إخصائي العلاج الطبيعي، أكدت "بيجي لنا حالات عملت حجامة لعلاج التهاب المفاصل والغضروف وغيره من أمراض العظام، وطبعا المرضي مش مدركين حجم الضرر وبتكون حالتهم تدهورت، لان مينفعش في حالات بتعمل حجامة، وبالأخص مرضى القلب والأنيميا ومن لديهم أمراض جلدية والتهابات جلدية شديدة، وفي أشخاص لديهم بروز في الأوردة والشرايين البارزة مثل ظهر اليدين والقدمين مع الأشخاص ضعيفي البنية، والحجامة لهم في منتهي الخطورة، والاخطر مرضي أربطة المفاصل الممزقة، وفي حالات مرضها تضاعف ومرضي كبار سن أصابهم إغماء، بالإضافة لمخاطر أمراض الدم وعدوى فيروس "سي".خشونة الرقبة والصداعمكعبات الثلجضعيها في منشفة ولفيها بشكل صحيح. ضعيه على رقبتك لمدة 15 دقيقة كل ساعتين إلى ثلاث ساعات مرة واحدة ، لمدة 24 ساعة الأولى.خشونة الرقبة والدوخةيمكن أن يساعد الاستحمام بملح إبسوم في تخفيف توتر العضلات وتقليل التوتر ويمكن أن يوفر لك تسكينًا فوريًا للألم. تحتوي كبريتات إبسوم على أملاح المغنيسيوم التي تعمل كمرخي طبيعي للعضلات ، مما يساعد على تقليل التورم والألم. أضف 2 كوب من ملح إبسوم إلى حمام دافئ. نقع منطقة الرقبة في الماء لمدة 15-20 دقيقة. كرر هذه الطريقة يوميًا حتى يشفى الألم، وتساعد على علاج الدوخة.العلاج المائيهو علاج منزلي فعال للغاية لألم الرقبة. يمكن القيام بهذه الطريقة بسهولة في المنزل أثناء الاستحمام، حيث أن قوة الماء على منطقة الرقبة ستقلل من الألم ووجع العضلات. استحم بماء دافئ واستهدف منطقة الرقبة لمدة 3-4 دقائق.قم بالتبديل إلى الماء البارد لمدة 30-60 ثانية. كرر هذه الطريقة.تمارين خشونة الرقبةقم بتدوير رقبتك في حركة دائرية ، في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة ، للمساعدة في إطالة العضلات. يمكنك أيضًا تحريك رقبتك ببطء ذهابًا وإيابًا ومن جانب إلى آخر.كريم لعلاج خشونة الرقبةهو زيت أساسي يمكن استخدامه لتخفيف آلام الرقبة بسرعة. الزيت فعال للغاية عند استخدامه مع العلاج بالتدليك. افركي القليل من زيت اللافندر على رقبتك وكتفيك. قم بتدليك المنطقة المصابة برفق لمدة 10 دقائق وكرر ذلك يوميًا.علاج احتكاك فقرات الرقبة بالأعشابخل التفاحله خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات يمكن أن تخفف ألم الرقبة بسرعة. انقعي منشفة في خل التفاح وضعيها على منطقة الرقبة. اتركه لبضع ساعات وكرر ذلك مرتين في اليوم، كما يمكن استبدال الخل بالكركم.