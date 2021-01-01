

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل على الريق؟ ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل على الريق؟

القرنفل نوع من التوابل العطرية ، ولكن يتم استخدامه أيضًا في الطب التقليدي، كما وجدت بعض الدراسات أن المركبات الموجودة في القرنفل قد يكون لها العديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك دعم صحة الكبد والمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم.



ووفقًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم ابرز فوائد تناول القرنفل على الريق...



يحتوي القرنفل على سعرات حرارية منخفضة ولكنه مصدر غني بالمنجنيز، كما يحتوي على العديد من المغذيات الصحية التي يحتاجها الجسم بشكل دائم.

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يحتوي القرنفل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، بما في ذلك الأوجينول ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي.كما تظهر الدراسات أن المركبات الموجودة في القرنفل قد تقلل من نمو الخلايا السرطانية وتعزز موت الخلايا السرطانية، وذلك بسبب الأوجينول الموجود في القرنفل.تشير الدراسات إلى أن القرنفل قد يعزز صحة الفم ، وذلك بفضل خصائصه المضادة للميكروبات ، والتي قد تساعد في قتل البكتيريا الضارة.يحتوي القرنفل أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، والتي قد تساعد في الوقاية من أمراض الكبد بسبب قدرتها على المساعدة في تقليل الإجهاد التأكسدي، وحماية الكبد من الإصابة بالأمراض.أظهرت الدراسات التي أجريت أن المركبات الموجودة في القرنفل قد تساعد في تعزيز إنتاج الأنسولين وخفض نسبة السكر في الدم.