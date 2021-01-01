قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مواقف الإمارات التاريخية لا تنسى من الذاكرة المصرية، لافتا إلى أن هناك تطابقا فى المواقف المصرية الإماراتية، بالإضافة إلى أن العلاقات المصرية والإماراتية استراتيجية.
وأضاف السفير بسام راضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رحب بانضمام الإمارات بصفة مراقب فى منتدى غاز شرق المتوسط، مؤكدا أن الإمارات تعد إضافة كبيرة إلى منتدى غاز شرق المتوسط، مضيفا أن قوة العلاقات المصرية تجلت بعد ثورة 30 يونيو، وتطرق الحديث عن مبادرة الكويت فى حل أزمة قطر مع الدول الأربعة.
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التعليقات على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يكشف تفاصيل زيارة ولى عهد أبو ظبى إلى مصر
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