بأسعار رمزية.. برلماني يزف بشرى بشأن قيمة علاج كورونا

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قال النائب سامي المشد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتكون من أولي الدول التي حصلت علي لقاح كورونا بالتحالف الدولي "جافي" وذلك بإستلام 50 ألف جرعة كدفعة أولي من التعاقد ليتم توزيعها علي الأولوية المستحقين وهم فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والطواقم الطبية.



أضاف " المشد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن إستراتيجية التطعيم تقوم علي منح جرعة أولية وبعد مرور أسبوعين يتم تلقي الجرعة الثانية، لافتا إلي أننا نحتاج إلي وقت كبير لكي نتأكد من فاعلية اللقاح علي المصابين فعلي الأقل لمدة لا تقل عن سنتين.



وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن معدل الإصابة يشهد منحني تصاعديا خلال هذه الفترة ذلك الأمر الذي إستلزم التحرك العاجل من الدولة ممثلا في وزارتي الصحة والمالية وذلك من خلال التعاقد علي 20 مليون جرعة من أجل القضاء علي تزايد الإصابات في ظل إنتشار الموجة الثانية من الفيروس.

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وتابع النائب حديثه، قائلا: كما أن الدولة حريصة كل الحرص علي منح اللقاح للمواطنين بأسعار رمزية إن لم تكن مجانية، لإستيعاب وأمتصاص الأعباء المادية عن عاتقهم ويتم ذلك أيضا في إطار تقديم الرعاية الصحية المصحوبة بدعم الدولة.جاء ذلك بعد أن قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن أمريكا وأوروبا لديهما مشاكل في تطبيق التأمين الصحي، مضيفا أن القدرة المالية هى أصعب التحديات التي واجهت الدولة في التأمين الصحي الشامل.وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء امس الثلاثاء، أن الأطباء المصريين مشهود لهم بالكفاءة في الخارج، مضيفا أنه لدينا نظم تقدم خدمات صحية بتكنولوجيا عالية.وتابع الوزير، أن اللجنة العلمية المتخصصة هى التي تحدد اللقاح الذي يتم شرائه ضد فيروس كورونا، لافتا إلى أن تم التعاقد على شراء 20 مليون جرعة من لقاح كورونا.وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن سنقوم بشراء أي لقاح تحدده اللجنة العلمية المعنية بهذا الأمر، لافتا إلى أن الدولة تتعامل مع مساءلة شراء لقاح كورونا بكل تركيز واهتمام كبير.وفي السياق نفسه قال أن التأمين الصحي في الماضي لم يكن يحقق أهدافه، لافتا إلى أن التأمين الصحي الشامل قائم على التحصيل من الجميع لخدمة الذي يحتاج للرعاية.وأضاف معيط، أن التأمين الصحي الشامل لديه ملاءة مالية، متابعا أنه قمنا بشراء الخدمات الطبية من جهات معتمدة.وأكمل وزير المالية، أن متوسط الفرد من 2500 إلى 2700 في التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن المشروعات الجديدة والاستثمارات توفر فرص عمل جديدة، متابعا أنه نستهدف تحسين حياة المواطن من تعليم وصحة.وأكد وزير المالية، أن حملات التشكيك ضد مصر مستمرة طالما أننا نسير على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن.