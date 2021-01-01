كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات القاء القبض على ضابط بالمعاش بحوزته كمية من الأسلحة والذخيرة داخل عقار يمتلكه بالعجوزة.
أشارت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث إلي أن قوة من تنفيذ الأحكام توجهت لعقار بمنطقة العجوزة لتنفيذ حكم قضائي لصالح أحد البنوك بتسليمه العقار من مالكه الحالي، وأضافت التحريات أن مالك العقار ضابط سابق بالمعاش وقام بشراء العقار منذ عام ونصف العام ووقع بينه وبين أحد البنوك نزاع على ملكية العقار وأقام البنك ضده دعوى وأصدرت المحكمة حكمها لصالحه.
وتبين ان العقار يحتوي في طابقيه الأول والثاني على مطعم مغلق كمان ان مقر الشركة التي يمتلكها مغلقة.
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التعليقات على كواليس القبض على ضابط سابق عُثر على 5 أسلحة في عقار يمتلكه بالعجوزة
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