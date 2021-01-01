ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بمشاركة وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.
وفضلت الحكومة استمرار الأوضاع كما هي عليه، فيما يخص عدم إصدار أية قرارات تخص الإغلاق للحياة العامة تخوفا من كورونا، وجاءت ابرز القرارات الصادرة عن الاجتماع كالتالي:
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التعليقات على مفيش حظر.. 7 قرارات حكومية جديدة بشأن كورونا
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