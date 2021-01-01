مفيش حظر.. 7 قرارات حكومية جديدة بشأن كورونا



الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بمشاركة وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.



وفضلت الحكومة استمرار الأوضاع كما هي عليه، فيما يخص عدم إصدار أية قرارات تخص الإغلاق للحياة العامة تخوفا من كورونا، وجاءت ابرز القرارات الصادرة عن الاجتماع كالتالي:



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- كلّف رئيس الوزراء بوضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس "كورونا" والإعلان عنها والمعايير المتبعة في هذا الشأن- تمت الموافقة على تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس "كورونا".- تقرر استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة- التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.- تم دراسة إصدار قرارات لتحصيل غرامات فورية من مخالفي الإجراءات الاحترازية- وجّه رئيس الوزراء بتطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، لمنع الكثافات- اعتماد إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر