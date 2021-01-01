قائمة الزمالك – عودة أوباما وروقة وعاشور ضد بيراميدز



قائمة الزمالك قائمة الزمالك

يعود ثلاثي الزمالك، يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد أشرف "روقة" وإمام عاشور، للفريق، قبل مواجهة بيراميدز.



وأتت قائمة الزمالك كالتالي..



حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد

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الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام – حازم إمام – أحمد فتوحالوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف "روقة" – إمام عاشور- إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد سيد "زيزو" – أشرف بنشرقيالهجوم: مصطفى محمد – حميد أحداد – عمر السعيدوفاز الزمالك في الجولة الأولى على المقاولون 2-0، فيما خسر بيراميدز من الاتحاد السكندري 2-1.