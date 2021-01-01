قائمة الزمالك
يعود ثلاثي الزمالك، يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد أشرف "روقة" وإمام عاشور، للفريق، قبل مواجهة بيراميدز.
وأتت قائمة الزمالك كالتالي..
حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد
الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام – حازم إمام – أحمد فتوح
الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف "روقة" – إمام عاشور- إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد سيد "زيزو" – أشرف بنشرقي
الهجوم: مصطفى محمد – حميد أحداد – عمر السعيد
وفاز الزمالك في الجولة الأولى على المقاولون 2-0، فيما خسر بيراميدز من الاتحاد السكندري 2-1.
التعليقات على قائمة الزمالك – عودة أوباما وروقة وعاشور ضد بيراميدز
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