قائمة الزمالك – عودة أوباما وروقة وعاشور ضد بيراميدز

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قائمة الزمالك

يعود ثلاثي الزمالك، يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد أشرف "روقة" وإمام عاشور، للفريق، قبل مواجهة بيراميدز.

وأتت قائمة الزمالك كالتالي..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام – حازم إمام – أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف "روقة" – إمام عاشور- إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد سيد "زيزو" – أشرف بنشرقي

الهجوم: مصطفى محمد – حميد أحداد – عمر السعيد

وفاز الزمالك في الجولة الأولى على المقاولون 2-0، فيما خسر بيراميدز من الاتحاد السكندري 2-1.

المصدر: filgoal

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