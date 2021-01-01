منتخب الشباب: الموقف معلق.. ولم نجد استجابة من كاف لتطبيق روح القانون

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يبقى موقف منتخب الشباب معلقا بشأن مسيرته في بطولة شمال إفريقيا بعد اعتباره منسحبا من المباراة الأولى ضد ليبيا بعد إصابة 14 لاعبا بفيروس كورونا.



قال وليد ماهر المنسق الإعلامي للفريق "خبر الانسحاب من مباراة ليبيا، وتجهيز طائرة للعودة إلى القاهرة كان صدمة للاعبين، إلا أن مقطع الفيديو الذي صوره اللاعبون ترك أثرا إيجابيا على المسؤولين، ونأمل أن يتغير الموقف خلال الساعات القليلة القادمة، لم نتخذ قرارا نهائيا، ولا يزال الموقف معلقا".



وأشار ماهر عبر البرنامج الإذاعي ملعب 9090 "ذهبنا إلى الملعب، وحاولنا خوض المباراة بـ14 لاعبا على أمل العمل بروح القانون، لكن لم نجد استجابة من الاتحاد الإفريقي، وتم تطبيق اللائحة واعتبار الفريق منسحبا".

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وتابع "قرر الجهاز الفني استدعاء لاعبين اثنين من القاهرة، ومن المنتظر وصولهما إلى تونس غدا الخميس، ونأمل أن يتعافى لاعبين أو 3 بعد إجراء المسحة الجديدة اليوم استعدادا للمباراة الثانية ضد تونس يوم الجمعة".واستطرد "المدير الفني ربيع ياسين فضل البقاء في المستشفى لمتابعة حالته الصحية، التواصل معه مباشرة صعب، ولكنه بحالة جيدة ونتواصل معه هاتفيا".وأوضح المنسق الإعلامي في ختام تصريحاته "سافرنا مبكرا إلى تونس من أجل أن يتأقلم اللاعبون على الأجواء، حضرنا إلى هنا يوم 8 ديسمبر بقائمة تضم 28 لاعبا، بينما وصلت باقي المنتخبات يوم 12".