يبقى موقف منتخب الشباب معلقا بشأن مسيرته في بطولة شمال إفريقيا بعد اعتباره منسحبا من المباراة الأولى ضد ليبيا بعد إصابة 14 لاعبا بفيروس كورونا.
قال وليد ماهر المنسق الإعلامي للفريق "خبر الانسحاب من مباراة ليبيا، وتجهيز طائرة للعودة إلى القاهرة كان صدمة للاعبين، إلا أن مقطع الفيديو الذي صوره اللاعبون ترك أثرا إيجابيا على المسؤولين، ونأمل أن يتغير الموقف خلال الساعات القليلة القادمة، لم نتخذ قرارا نهائيا، ولا يزال الموقف معلقا".
وأشار ماهر عبر البرنامج الإذاعي ملعب 9090 "ذهبنا إلى الملعب، وحاولنا خوض المباراة بـ14 لاعبا على أمل العمل بروح القانون، لكن لم نجد استجابة من الاتحاد الإفريقي، وتم تطبيق اللائحة واعتبار الفريق منسحبا".
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التعليقات على منتخب الشباب: الموقف معلق.. ولم نجد استجابة من كاف لتطبيق روح القانون
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