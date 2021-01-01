تأكدت إصابة بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بفيروس كورونا بعد إيجابية المسحة الخاصة به.
ويغيب موسيماني عن قيادة الأهلي في مواجهة غزل المحلة مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.
ومن المقرر غياب المدير الفني للأهلي عن رحلة النيجر لخوض افتتاح مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا.
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التعليقات على الأهلي يعلن إصابة موسيماني بفيروس كورونا
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