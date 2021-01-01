الأهلي يعلن إصابة موسيماني بفيروس كورونا



بيتسو موسيماني بيتسو موسيماني

تأكدت إصابة بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بفيروس كورونا بعد إيجابية المسحة الخاصة به.



ويغيب موسيماني عن قيادة الأهلي في مواجهة غزل المحلة مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.



ومن المقرر غياب المدير الفني للأهلي عن رحلة النيجر لخوض افتتاح مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

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وأعلن الأهلي في بيان رسمي خضوع المدير الفني للعزل الصحي والبروتوكول الخاص بوزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا.ويلعب الأهلي أمام غزل المحلة مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.وتطير بعثة الأهلي إلى النيجر عقب المباراة لبدء مشوار دوري أبطال إفريقيا.