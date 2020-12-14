

ارتفاع جماعي لمؤشرى بورصتى أبوظبي ودبي بمستهل التعاملات ارتفاع جماعي لمؤشرى بورصتى أبوظبي ودبي بمستهل التعاملات

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لأسواق المال الإماراتية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من الصعود الواضح للأسهم الكبرى والقيادية.



وارتفع مؤشر بورصة دبي للأوراق المالية بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2543.28 نقطة، كما صعد مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.35% ليصعد الى مستوى 5150.81 نقطة.



وشهد سوق دبي المالي تداول 9.81 مليون سهم، بقيمة 16 مليون درهم، بعد 176 صفقة، كما تم تداول بورصة العاصمة 15.3 مليون سهم، بقيمة 75.22 مليون درهم، بعد تنفيذ 369 صفقة.

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وارتفع دبي الإسلامي بنسبة 0.86% ببورصة دبي، وإعمار بنسبة 0.84%، وسلامة بنسبة 2.25%.فيما صعدت أسهم الدار العقارية بنسبة 0.93%، وأبوظبي الأول بنسبة 0.6 %، واتصالات بنسبة 0.47% فى بورصة أبوظبي.