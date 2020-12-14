تمسك اليورو بمكاسبه اليوم الثلاثاء، إذ حوم مقتربا من أعلى مستوى في عامين ونصف العام مع تجاهل المستثمرين لإجراءات عزل عام جديدة لمكافحة مرض كوفيد-19 والتركيز على احتمال تطبيق المزيد من التحفيز الأمريكي وهو ما سيؤثر سلبا على الدولار.
وارتفع اليورو 4% منذ مطلع نوفمبر إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2018 وذلك لأسباب منها البيع واسع النطاق للدولار الأمريكي ومراهنة المستثمرين على أن حزمة تمويل أوروبية ضخمة للتعافي سترفع اقتصادات المنطقة.
وسجل اليورو في أحدث تداول له مقابل الدولار 1.2135 دولار حيث لم يطرأ عليه تغير يذكر خلال معاملات اليوم.
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التعليقات على سعر اليورو يصعد مع تأثر الدولار سلباً بتوقعات التحفيز الأمريكى
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