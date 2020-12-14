ارتفع سعر الدولار في البنوك المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 مقابل الجنيه المصري، ووفقا لآخر تحديث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الأربعاء 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، مرتفعا نحو قرش واحد.
وسجّل سعر الدولار اليوم الأربعاء فى بنوك ( قناة السويس،كريدى اجريكول، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، اتش اس بي سي، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي ) نحو 15.68جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 15.66 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.
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التعليقات على ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء .. تفاصيل
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