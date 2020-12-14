جمعية «رجال الأعمال» تستضيف رئيس البورصة اليوم

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جمعية «رجال الأعمال» تستضيف رئيس البورصة اليوم

تستضيف لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية بندوة تحت عنوان “بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فرص للنمو والانطلاق”.

وقال المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، إن الهدف من الندوة إلقاء الضوء على إجراءات إعادة الهيكلة التي اتخذتها البورصة المصرية لتطوير أداء سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


كما تستعرض الندوة شروط ومميزات القيد، وشرح فرص التمويل والنمو للشركات من خلال البورصة، مشيرًا إلى أن الشركات المستهدفة هي التي يترواح رأسمالها من مليون جنيه إلي ما دون الـ100 مليون جنيه

ويشارك في الندوة حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، وهبة الصيرفي مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والمشرف على قطاع الإفصاح، وداليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والعضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بجانب عدد من رجال الأعمال أعضاء الجمعية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

المصدر: اموال الغد

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