تستضيف لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية بندوة تحت عنوان “بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فرص للنمو والانطلاق”.
وقال المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، إن الهدف من الندوة إلقاء الضوء على إجراءات إعادة الهيكلة التي اتخذتها البورصة المصرية لتطوير أداء سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تستعرض الندوة شروط ومميزات القيد، وشرح فرص التمويل والنمو للشركات من خلال البورصة، مشيرًا إلى أن الشركات المستهدفة هي التي يترواح رأسمالها من مليون جنيه إلي ما دون الـ100 مليون جنيه
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على جمعية «رجال الأعمال» تستضيف رئيس البورصة اليوم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق