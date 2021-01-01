بشكل غير رسمي بعيدا عن شركة جي بي غبور أوتو الوكيل المحلي لسيارات شيري، قرر بعض التجار والموزعين خفض سعر موديل 2021 من تيجو 3 التي تنتمي لفئة SUV والمتاحة في السوق المحلي، وذلك كنوع من الترويج والدعاية لرفع مبيعات السيارة في الوقت الحالي.
وبلغ هذا التخفيض 2000 جنيه فقط، وبذلك تراجع سعر الفئة الوحيدة المتاحة محليا من هذه السيارة من 239 ألف و900 جنيه إلى 237 ألف و900 جنيه.
جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 126 حصان و160 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT.
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التعليقات على بشكل غير رسمي.. تراجع سعر شيري تيجو 3 موديل 2021 في مصر
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