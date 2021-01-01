

بشكل غير رسمي.. تراجع سعر شيري تيجو 3 موديل 2021 في مصر بشكل غير رسمي.. تراجع سعر شيري تيجو 3 موديل 2021 في مصر

بشكل غير رسمي بعيدا عن شركة جي بي غبور أوتو الوكيل المحلي لسيارات شيري، قرر بعض التجار والموزعين خفض سعر موديل 2021 من تيجو 3 التي تنتمي لفئة SUV والمتاحة في السوق المحلي، وذلك كنوع من الترويج والدعاية لرفع مبيعات السيارة في الوقت الحالي.



وبلغ هذا التخفيض 2000 جنيه فقط، وبذلك تراجع سعر الفئة الوحيدة المتاحة محليا من هذه السيارة من 239 ألف و900 جنيه إلى 237 ألف و900 جنيه.



جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 126 حصان و160 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT.

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وتشمل أهم التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- مثبت سرعة.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 17 بوصة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مشغل اقراص مدمجة DVD وراديو مع مدخل AUX وUSB وبلوتوث.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- شاشة باللمس 8 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- كاميرا خلفية.- سنسور خلفي.