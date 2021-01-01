

تعرف على قيمة المقدم والأقساط بمبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تعرف على قيمة المقدم والأقساط بمبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

بشكل رسمي تم الكشف عن المعلومات والشروط الخاصة بإحلال سيارات المواطنين القديمة واستبدالها بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك ضمن المبادرة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لتنفيذها مؤخرا، حيث كانت هذه المعلومات والشروط كالتالي كما ذكرتها الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة:



- السيارة يجب أن يبلغ عمرها 20 عام أو أكثر (مر على انتاجها 20 عام) حتى تخضع لشروط الإحلال.



- إذا لم يمر على تاريخ انتاج السيارة 20 عام (عمرها أقل من 20 عام) فسيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.

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- بداية الخطة تضم 70 ألف سيارة منهم 55 ألف سيارة أجرة وملاكي، بالإضافة إلى 15 ألف سيارة ميكروباص.- المرحلة الأولى ستضم سيارات تجميع محلي فقط.- المرحلة الثانية ستضم سيارات من شركات عالمية سيتم الاتفاق معها للعمل في المشروع.- سيتاح للمواطنين خيارات متعددة من السيارات تصل إلى 8 أنواع وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال معرض في يناير.- قسط السيارة الجديدة يبدأ من 1500 جنيه.- سيتم سداد المقدم من الحافز الذي سيحصل عليه المواطن نظير تقديم سياراتهم للإحلال والتي سيتم تخريدها.- أقساط السيارة الجديدة بفائدة مخفضة أقل من5 %.- إجراءات الاستلام لن تتخطى 10 أيام.- فترة السداد يمكن أن تصل إلى 10 سنوات للمواطن الراغب في الإحلال.