

10.6 ألف إصابة جديدة بكورونا فى أوكرانيا 10.6 ألف إصابة جديدة بكورونا فى أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 10 آلاف و622 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 919 ألفا و704 حالات.



وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 264 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و744 حالة.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.