

الآيفون.. 7 نصائح ذهبية للحفاظ على بطارية هاتفك الآيفون.. 7 نصائح ذهبية للحفاظ على بطارية هاتفك

تختلف عن بطاريات هواتف الأندرويد خاصة الحديثة منها، حيث أن السعة الفعلية لبطاريات الآيفون أقل بكثير مقارنة بالأندرويد، ومع الاستخدام المتكرر طوال اليوم وإجراء العديد من المهام على الهاتف، تنفذ البطارية بسرعة، الأمر الذى يؤثر على طول عمرها لاحقا، لذلك من الضروري اتباع الطرق الصحيحة للتغلب على .







وفقا لموقع MakeUseOf فإن هناك عدد من الحيل والنصائح التى يجب أن يعرفها كل مستخدمى هواتف الآيفون للحفاظ على بطارياتهم للاستفادة بأفضل أداء ممكن مع ، خاصة عند استخدام التطبيقات الثقيلة والتى تستهلك البطارية بشكل أكبر .

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1- عدم شحن بطارية هاتف آيفون حتى 100 %”100يجب شحن حتى 80 % فقط من كفاءتها، ولا يجب الوصول عند الشحن إلى 100 % وهو الأمر الذى اعتدنا جميعا على فعله، حيث أن ذلك يعمل على نفاد طاقة البطارية بسرعة.2- عدم ترك الآيفون دون شحنه حتى 30 %”8وبحسب الكثير من الخبراء فإن ترك شحن البطاريات حتى 30 % أو أقل يعتبر من الأشياء التي تعمل على تدمير البطارية، حيث أنه عند تشغيل التطبيقات الكثيرة عند هذا المعدل يرهق البطارية بشكل كبير للغاية، مما يؤدى إلى تلفها.3- عدم استخدام تطبيقات الشحن السريعهناك الكثير من التطبيقات المختلفة للشحن السريع التي تحل محل الشواحن السريعة أو الشواحن عمومًا، حيث تعمل هذه التطبيقات على زيادة نسبة الشحن بدرجة كبيرة للغاية، بشكل أكبر من المعدل الطبيعي الذى تستطيع لبطارية تحمله مما يدمر البطارية.4- عدم تشغيل عدد كبير من التطبيقات:عند ترك عدد كبير من التطبيقات مفتوحة على هاتفك الآيفون تستنفد طاقة البطارية ، فبعض من التطبيقات مبرمجة على تحديث بياناتها بشكل مستمر مع وجود اتسالا بالإنترنت، لذا من الأفضل غلق التطبيقات إذا كنت لا تستخدمها.5- عدم تحديث نظام تشغيليعتبر تحديث نظام تشغيل iOS لهواتف الآيفون أحد الأسباب التي تستنفذ طاقة البطارية سريعا تحديث أنظمة التشغيل سريعا حيث تجلب هذه التحديثات تعديلات على برامج الهاتف من ضمنها بعض التغيرات لطريقة عمل البطارية، حيث أنه من الأفضل الانتظار فترة أطول لمعالجة الشركة كل المشكلات المتعلقة بها.6- عدم ترك إشعارات التطبيقات دون إغلاقهامن الأشياء المدمرة لبطارية هاتفك هو استقبال العديد من الإشعارات من جميع التطبيقات والألعاب على هاتفك، لذا من الأفضل غلق هذه الخاصية لبعض التطبيقات غير المهمة.7- عدم تشغيل بيانات هاتفك الآيفون باستمرارجميعنا أصبحنا لا نستغني عن الإنترنت يوميا، فبعض الأشخاص يفضلون استخدام شبكة الواي فاي، والبعض الآخر يفضل استخدام بيانات الهاتف لسهولة وجود اتصال بالإنترنت في أي مكان أينما ذهب، ولكن تشغيل بيانات الهاتف يستنفذ طاقة بطارية هاتفك بسرعة كبيرة لأنه تستهلك الكثير من الطاقة لتوصيل الجهاز والتطبيقات بالإنترنت.