

5 حقائق مذهلة عن الهواتف الذكية في الصين 5 حقائق مذهلة عن الهواتف الذكية في الصين

ربما يعلم الجميع أو على الأقل كيف تبدو صورة عالم الهواتف الذكية في الولايات المتحدة وذلك لوجود عدد كبير من الشركات بها ومنهم شركات عملاقة تسيطر على أنظمة التشغيل التي تمثل مدخلنا لهذا العالم والاستفادة منه مثل جوجل وآبل ومايكروسوفت. وربما يعلم الكثيرون أن الصين دولة كبيرة في هذا العالم ولديها قدرات كبيرة سواء من ناحية التقنيات أو القدرات على التصنيع ولكن هناك الكثير من المعالم التي تميز عالم الهواتف الذكية في الصين والتي ربما تذهلك بشكل حقيقي.

استخدام اكواد QR شائع للغاية



الجميع يعلم بكيفية عمل أكواد QR التي تتيح لك فحص الأكواد ذات الشكل المميز للوصول السريع لصفحة معينة على الإنترنت أو أداء مهمة بشكل سريع، وإذا كنت لا تراها كثيرا في دولتك فاوصين تختلف عنها كثيراً، حيث يتم استخدام هذه الأكواد كثيرا في الصين في الكثير من الاستخدامات والتي منها من المدفوعات وإرسال الأموال.



أيضاً في الصين لا يوجد متجر جوجل بلاي لذا إذا أردت أن تحصل على تطبيق لخدمة معينة فعليك استخدام كود QR الذي تم إعطائه لك.

قد يعجبك أيضا...

استخدام البنوك ليس كما تظنفي كل الدول يوجد بنوك وفي معظمها متاح بنوك اليكترونية مثل PayPal و Payoneer وغيرهم، وتختلف نسبة مستخدمي سواء البنوك الحقيقية أو الإليكترونية من مكان لآخر. أما في الصين، فهناك خدمات مثل Alipay تستخدم بشكل يومي في الشراء ودفع الفواتير بشكل كبير ومعمم، لذلك لا تتوقع أن الأمر في الصين مثل بقية العالم.لا تستخدم النقود الورقية أو بطاقة الدفع الاليكترونيإذا كنت في مطعم في الصين واخرجت بطاقة الدفع الإليكتروني الخاصة بك لدفع تكاليفك، فلا تتوقع أنه أمر معتاد، وإن قم بإخراج نقود ورقية فالأمر سيكون غريب ومستنكر بشكل أكبر، وذلك لتعميم استخدام الهواتف الذكية في الدفع بشكل معمم في كل الأشياء حتى في عند الدفع لتذكرة حافلة أو مشروب غازي.لا يوجد فيسبوك أو واتساب أو حتى جوجلكم ساعة تقضيها في تصفح فيسبوك أو المراسلة على واتساب؟ إذا كنت تستخدم هذه التطبيقات كثيراً فالذهاب للصين ليس فكرة جيدة حيث أن هذه التطبيقات محظورة هناك بسبب سيطرة الحكومة على كل شيء حيث هناك بدائل لكل منها. مثال على ذلك شبكة QQ للتواصل الإجتماعي هي بديل فيسبوك، و Didi هي بديل Uber و Baidu بديل لجوجل، و Weibo بديل لتويتر.شاومي من أكبر شركات الهواتف، ولا تنتج هواتف فقطإذا كنت تعتقد أن لشركة آبل وجود في الصين فهذا حقيقي لأن الشركة لها وجود قوي هناك، ولكن ما يمكن أن لا تعرفه أن منافسها هناك هو شركة شاوني وليست سامسونج أو سوني أو LG. هذه الشركات لها وجود ضعيف مقابل الشركات الأخرى التي تحقق مبيعات كبيرة على رأسهم شاومي، أما عن الشركات الناجحة الأخرى فضمنهم Huawei و Oppo و Vivo.وربما يفاجئك أكثر من ذلك أن شركة شاومي لا تقوم بتصنيع الهواتف الذكية فقط، ولكنها تصنع أيضا فرش أسنان، منقيات هواء ومياة، مستشعرات أمان، دراجات كهربائية وكاميرات مراقبة وغيرهم.