إذا تساءلت يوما عن طبيعة الأصوات في الفضاء، فستجد الجواب لدى وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، والتي نشرت مقاطع فيديو لصوت مستعر وهو عبارة عن انفجار ضخم سببه تراكم الهيدروجين على سطح نجم، بالإضافة إلى تصادم مجموعة من المجرات.
وفي أحد الفيديوهات، استخدمت "ناسا" برنامجا يحوّل البيانات إلى أصوات، مع تجمع الطلقة "بوليت كلستر"، وهو عبارة عن مجموعة من المجرات تبعد 3.7 مليار سنة ضوئية من الأرض.
وأوردت "ناسا" على موقعها: "قمنا بتحويل البيانات الصادرة عن المجموعة إلى أصوات، حيث حصلت كل حزمة من البيانات على نطاق معين من التردد. وتمّ تمثيل البيانات التي تظهر المادة المظلمة بأدنى تردد بخلاف الأشعة السينية، بينما مثلّت المجرات بترددات متوسطة"، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على كيف تبدو الأصوات بالفضاء؟.. "ناسا" تكشف اللغز بـ3 فيديوهات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق