احذر.. استخدام ورق الألومنيوم في الطعام يهدد صحتك



اضرار ورق الالمنيوم اضرار ورق الالمنيوم

ورق الألومنيوم هو منتج شائع الاستخدام بالمنزل وخصوصا بالمطبخ للحفاظ على درجة حرارة الطعام بعد الطهي أو في الطهي أيضا، ويدعي البعض أن استخدام رقائق الألومنيوم في الطهي يمكن أن يتسبب في تسرب الألومنيوم إلى طعامك وتعريض صحتك للخطر.



ويستخدم الناس رقائق الألومنيوم لتخزين الطعام وتغطية أسطح الخبز وتغليف الأطعمة ، مثل اللحوم ، لمنع فقدان الرطوبة أثناء الطهي، وقد يستخدم الناس أيضًا رقائق الألومنيوم لتغليف وحماية الأطعمة الأكثر حساسية ، مثل الخضروات ، عند شويها.



ومن المهم تحديد تركيز الألومنيوم عند الطهي، تميل الأواني وأدوات الطهي الأخرى إلى التأكسد ، مما يوفر طبقة خاملة تمنع الألمنيوم من التسرب إلى الطعام، تكمن المشكلة في أنه عند فرك الأواني بعد الطهي ، فإن هذه الطبقة تتآكل ويمكن أن يتسرب الألمنيوم إلى طعامك.

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لكن طهي طعامك بورق الالمنيوم قصة مختلفة، رقائق الألومنيوم يمكن التخلص منها ولن تتمكن من إنشاء تلك الطبقة الخاملة قبل استخدامها. ووجد بحث أن انتقال الألمنيوم إلى الطعام أثناء عملية طهي الطعام المغلف بورق الألمنيوم يتجاوز الحد المسموح به الذي وضعته منظمة الصحة العالمية.ولا يفضل استخدام ورق الالمنيوم في الطهي، لأنه من المرجح بشكل كبير أن يتسرب الألومنيوم إلى الطعام ، وهو ما يمكن أن يحدث بمستويات أعلى ، في المحاليل الغذائية الحمضية والسائلة مثل عصير الليمون والطماطم مقارنة بتلك التي تحتوي على الملح، وترتفع مستويات الضرر بشكل أكبر عند إضافة التوابل إلى الطعام المطبوخ في رقائق الألومنيوم، أي شيء حمضي يشعل عملية عدوانية بشكل خاص فهي تذيب طبقات الألومنيوم في الطعام.ويشير هذا البحث إلى أنه لا ينبغي استخدام رقائق الألومنيوم في الطهي، بدلًا من ذلك ، ويوصي باستخدام الأواني الزجاجية أو الخزف عند تحضير الأطباق المخبوزة، منوها إلى انه من الآمن تغليف الطعام البارد بورق القصدير ، ولكن ليس لفترات طويلة من الوقت لأن الطعام له مدة صلاحية ولأن الألومنيوم الموجود في الرقاقة سيبدأ في التسرب إلى الطعام اعتمادًا على المكونات مثل التوابل.