ردّ ناجي صبري وزير الخارجية العراقي الأسبق بعهد صدام حسين على ما ذكره الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق عمرو موسى، حول انفعاله على الرئيس العراقي الراحل.
ونفى وزير خارجية صدام حسين ردًا على ما كتبه عمرو موسى في مذكراته حول انفعاله على الرئيس العراقي الراحل، قائلاً إنه من غير المنطقي أن يصب الدبلوماسي المخضرم غضبه على رجل مثل صدام حسين، مشيرًا إلى "أحداث غير حقيقية" في كتاب عمرو موسى.
وقال ناجي صبري في تصريحات لقناة العربية "موضوع عودة المفتشين لم يطرح.. عمرو موسى يقول أنا طرحت عودة المفتشين على صدام حسين ويذكر أنه انفعل وغضب وتحدث بلهجة عنيفة ثم صرخ بوجه الرئيس الراحل ثم استجاب الرئيس بعد ذلك ووافق على عودة المفتشين وفوضه أن يتحدث باسمه... هل يعقل أن ضيفا يزور مضيفه ثم يهينه في منزله؟".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على وزير خارجية صدام حسين يكشف حقيقة انفعال عمرو موسى على الرئيس الراحل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق