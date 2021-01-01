مبروك عطية: لا يوجد أصل في الإسلام لمقولة الإنسان رزقه 24 قيراط

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صورة الخبر: الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية

علق الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على المقولة الشهيرة في توزيع الأرزاق على العباد بان كل شخص يعطيه الله رزقه عبارة عن 24 قيراط متنوعة.

وقال عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، إن هذه المقولة خطأ والدليل قوله تعالى "قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ " وكذلك قوله تعالى "وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ".

وأكد أننا نريد أن نعلم الناس صحيح الدين، منوها أن ما جعل الناس يتداولون هذه المقولة هو من باب تسلية النفس، مشددا على أنه لا يوجد في الإسلام أصل لمقولة رزق الإنسان 24 قيراط.

وذكر أنه لا يوجد إنسان خال من نعم الله، وبطبيعة الحال ان يكون هناك ما يفقده الإنسان.

المصدر: إم بي سي مصر

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