طريقة جديدة لـ عمل مهلبية في الفرن

يعشق الكثير من الأشخاص تناول المهلبية، كما تفضل أغلب الأمهات تغذية أطفالها الرضع عن طريق إعداد المهلبية، فهي سهلة المضغ بالنسبة للرضع، لذلك تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل المهلبية، بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ولذيذ يناسب الأطفال والكبار.
مقادير مهلبية في الفرن :
نصف لتر لبن
نصف لتر كريمة لباني
4 ملعقة كبيرة نشا
سكر حسب الرغبة
ربع كوب ماء ورد
سكر بودرة
فستق مجروش
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