طريقة جديدة لـ عمل مهلبية في الفرن

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طريقة جديدة لـ عمل مهلبية في الفرن

يعشق الكثير من الأشخاص تناول المهلبية، كما تفضل أغلب الأمهات تغذية أطفالها الرضع عن طريق إعداد المهلبية، فهي سهلة المضغ بالنسبة للرضع، لذلك تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل المهلبية، بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ولذيذ يناسب الأطفال والكبار.

مقادير مهلبية في الفرن :

نصف لتر لبن
نصف لتر كريمة لباني
4 ملعقة كبيرة نشا
سكر حسب الرغبة
ربع كوب ماء ورد
سكر بودرة
فستق مجروش

طريقة عمل مهلبية في الفرن :

* يخلط اللبن والكريمة والنشا والسكر ويوضع الخليط على النار

* يقلب الخليط على النار حتى الغليان ويغلظ القوام

* يمكن إضافة ماء الورد
* يمكن ان تصب في الكاسات وتزين وتقدم

* يرش الوجه بالسكر البودرة

* تصب في طواجن صغيرة وتوضع في الفرن حتى يحمر الوجه

* يمكن أن يزين الوجه بالفستق كما يمكن تزيينه بالقرفة

المصدر: elbalad

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