أمطار غزيرة على 15 منطقة بالجمهورية اليوم.. وطقس الغد شديد البرودة



هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، الأربعاء، يكون معتدلا على القاهرة والوجه البحري تصاحبه شبورة مائية صباحا ونشاط للرياح المحملة بالأتربة على عدة مناطق وأمطار متوسطة أيضا على بعض مناطق الوجه البحري، وتكون هناك أمطار متوسطة على بعض المناطق.



ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا تصاحبه أمطار غزيرة إلى متوسطة على بعض المناطق ونشاط للأتربة، وتكون الملاحة البحرية مضطربة على البحر الأحمر وخليج السويس.



أما على الصعيد، يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، ونشاط الرياح معتدل.

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درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 16 / 12 / 2020وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا، على القاهرة والوجه البحري العظمى 19 والصغرى 13، السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء للعظمى 20 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 11.ويكون الطقس اليوم، الثلاثاء، معتدلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية مائلا للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، والطقس ليلًا بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.اقرأ أيضا: خريطة الطقس على محافظات الجمهوريةوتكون خريطة سقوط الأمطار، خفيفة بنسبة ٢٠٪ تقريبا مساء على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطارا متوسطة إلى غزيرة على مناطق "مطروح - السلوم- الإسكندرية - رشيد - بلطيم"، وأمطار متوسطة على بعض المناطق (دمياط - بورسعيد )، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - إسماعيلية- السويس".والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب البلاد، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة على البحر المتوسط وخليج السويس.وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدًا، وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى أربعة أمتار ونصف المتر، والبحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.