تاج الدين: كورونا أصبح أكثر شراسة وأعداد المصابين ستشهد زيادة|فيديو



الدكتور محمد عوض تاج الدين الدكتور محمد عوض تاج الدين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية،عن وجود زيادة في عدد حالات الإصابة بكورونا، مشيرا إلى أن العدد المعلن للإصابات هو عدد الحالات التي رصدت من قبل مؤسسات الصحة فقط، وهناك بعض الحالات الأخرى البسيطة، المخالطة، الذى تحمل أعراض بسيطة، يعالجون منزليا ولا يتم تسجيلهم فى البيان اليومي لوزارة الصحة .



وقال محمد عوض تاج الدين، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، قد يحدث زيادات قادمة، فيجب على الجميع اتباع الإجراءات الوقائية الصحية بكل دقة والتزام، لأن هذا الوباء عالمي، و الدولة المصرية جزء من العالم، لافتا إلى أن احتمالية الزيادة فى المصابين واردة، والدولة تراقب هذه الزيادة كل لحظة.



وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن الفيروس شديد الشراسة، ويصيب أعدادا كبيرة، خاصة عن طريق التجمعات والمناسبات العائلية، وقد يؤدي لاصابة جميع أفراد العائلة، وليس فردا واحدا يتم عزله كما يحدث من قبل.

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وأوضح، أن الحالات في زيادات مستمرة، ويجب اتباع جميع الإجراءات المعلنة من الدولة للحد من هذه الزيادة، خاصة أن بعض الحالات تكون بدون أعراض طوال فترة حضانة الفيروس كاملة، داعيا المواطنين لاتباع الإجراءات الاحترازية، و الكمامات و الالتزام بالتباعد الاجتماعي.