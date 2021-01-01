انتقد أحمد عبد الرؤوف لاعب ومدرب الزمالك السابق فاروق جعفر النجم الأسبق للقلعة البيضاء، متهما إياه باتخاذ قرارات حاسمة في النادي حينما كان مرتضى منصور هو الرئيس.
وقال عبد الرؤوف عبر إذاعة نجوم.إف.إم:"أنا وأمير عبدالعزيز رحلنا عن الفريق مع رحيل (باتريس) كارتيرون، بفعل فاعل، بأمر من كابتن فاروق جعفر، ولو وقفت أمامه سأسأله، لماذا أقنعت رئيس النادي بضرورة رحيلنا؟".
وواصل "قد يكون الأمر مرتبطا بنجله سيف، لماذا لم نصعده، في مركزه لاعبين كثر. لسنا في قطاع الناشئين ولن نواجه أي فريق. بعد رحيل كارتيرون علمت أننا سنرحل لأني عشت نفس الموقف مع ميتشو".
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التعليقات على أحمد عبد الرؤوف: فاروق جعفر سبب مشكلات كثيرة في الزمالك
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