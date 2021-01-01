أحمد عبد الرؤوف: فاروق جعفر سبب مشكلات كثيرة في الزمالك



فاروق جعفر فاروق جعفر

انتقد أحمد عبد الرؤوف لاعب ومدرب الزمالك السابق فاروق جعفر النجم الأسبق للقلعة البيضاء، متهما إياه باتخاذ قرارات حاسمة في النادي حينما كان مرتضى منصور هو الرئيس.



وقال عبد الرؤوف عبر إذاعة نجوم.إف.إم:"أنا وأمير عبدالعزيز رحلنا عن الفريق مع رحيل (باتريس) كارتيرون، بفعل فاعل، بأمر من كابتن فاروق جعفر، ولو وقفت أمامه سأسأله، لماذا أقنعت رئيس النادي بضرورة رحيلنا؟".



وواصل "قد يكون الأمر مرتبطا بنجله سيف، لماذا لم نصعده، في مركزه لاعبين كثر. لسنا في قطاع الناشئين ولن نواجه أي فريق. بعد رحيل كارتيرون علمت أننا سنرحل لأني عشت نفس الموقف مع ميتشو".

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وأتم "لا أهاجم أحدا بعينه، لكن طوال الوقت في وجود فاروق جعفر حدثت مشكلات كثيرة جدا، ومن اختار (جايمي) باتشيكو هو فاروق جعفر، وبعد ما خسر خرج ليهاجمه بشدة. هل يعقل هذا؟ لقد اخترته وهو جالس في منزله".وعاد باتشيكو لقيادة الزمالك مع نهاية الموسم الماضي بعدما رحل الفرنسي كارتيرون عن قيادة الفريق.ووصل باتشيكو مع الزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا قبل أن يخسر أمام الأهلي.وودع كأس مصر من الدور نصف النهائي على يد طلائع الجيش.وفاز الزمالك على المقاولون العرب بهدفين دون رد في بداية الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز ويستضيف بيراميدز يوم الخميس.