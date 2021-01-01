بوصفة الفرارجي.. طريقة تخلية الفراخ من العظام



طريقة تخلية الفراخ من العظام طريقة تخلية الفراخ من العظام



يمكن تعلم طريقة تخليه الفراخ فى المنزل دون الحاجة إلى تقطيعها عند الفرارجي، والأمر لا يحتاج سوى لبعض الخطوات البسيطة التي سوف تمكنك بسهولة تخلية الفراخ بطريقة صحيحة وغير مكلفة، وفيما يلي سنقوم بتوضيح طريقة خلي الفراخ لعمل البانية والشاورما ، والفراخ المشوي ايضا، وغيرها من الوصفات المميزة .



ويمكن تحقيق طريقة تخليه الفراخ في المنزل دون التسبب في فوضى، وبخطوات بسيطة لفصل العظام عن اللحم، وبك بإتباع الخطوات التالية ، وهي:



1- ضعي الدجاجة بشكل مستوي على ظهرها على لوح التقطيع، مع مراعاة فتح ساقيها للخارج.

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2- قومي بمسك السكين بيدك اليمنى، مع ضرورة السيطرة على المقبض، وتقريب ثلاثة أصابع من النصل حتى لا تهتز السكين معك أثناء تقطيع الفراخ وخليها من العظام.3- لفي إصبع السبابة على جهة واحدة من نصل السكين، وثبتي إصبع الإبهام على الجهة المقابلة لإحكام السيطرة علي حركة السكين.4- اسحبي الجناحين للخارج في طرفي الدجاجة، واقطعي الطرفين عند المفصل وتخلصي منهما.5- أمسكي طرف فخذ الدجاج، ثم قومي بتقطيع المنطقة الواصلة بين طرف فخذ الدجاجة والصدر، ثم تابعي الأمر على طول فخذ الدجاجة، وذلك مع مراعاة الضغط بقوة للأسفل حتى ينفصل الجلد، والدجاج عن العظم.6- تابعي نفس الحركة حتى يظهر أمامك الورك كاملًا وعظام المفصل، و تحصلي على قطعة الدجاج كاملة دون أي نقص.7- اثني الورك إلى الخلف بعد أن تظهر لك عظام المفصل حتى يتحرر الفخذ كليًا عن الجسم، ثم افصلي فخذ الدجاجة بسكينك الحادة بتتبع خط الصدر إلى أسفل الجناح.8- قطعي الفخذ بخط طولي يمتد من الأسفل إلى الأعلى بخط طولي، ومتوازٍ مع عظمة الفخذ.9- ثبتي الفخذ على لوح التقطيع، و ابدئي بنزع الدجاج عن العظم، مع تكرار تدوير العظمة لتسهيل نزع الدجاج عنها.10- قومي بتقطيع الدجاج حول مفصل الركبة، واستمري في التقطيع على خط طول العظمة لفصل وتحرير الدجاج عنها.11- ضعي الدجاجة على جانبها ليكون الجناح قريبًا منك، ثمّ ادخلي سكينك قرب مفصل الجناح، واقطعي إلى الأمام لفصل الجناح عن الهيكل الكلي للدجاجة.12- استمري بسحب الدجاج إلى الأمام بشكل مائل، حتى تستطيعي فصل الصدر عن العظمة الموجودة تحتها، حتى ينفصل الصدر كاملًا عنها.13- تتبعي طرف مفصل الجناح، ثمّ قطعي المنطقة التي تصل بين الدجاج والأوتار التي تربط الصدر، وافصلي بين القطعتين.14- ضعي الجناحين في جهة واحدة، وقطع الصدر المخلية في الجهة الأخرى، ثم قومي بتكرار الخطوات السابقة لتخلية النصف الآخر من الدجاجة، والحصول على دجاج مخلى من العظام.