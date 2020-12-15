تنشر «الدستور» أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 15-12-2020، التي تتضمن أسعار الفراخ بمختلف أنواعها سواء بلدي أو بيضاء أو ساسو أو أمهات الفراخ البيضاء، فضلًا عن أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها سواء بلدي أو بيضاء أو ساسو أو الرومي، وأيضًا أسعار البط المسكوفي والمولارد، وأسعار كرتونة البيض سواء البلدي أو الأحمر أو الأبيض، حيث تختلف أسعار كافة أنواع الدواجن بشكل يومي حسب أسعار الاعلاف اليومية، ومتغيرات السوق المصرية.
أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم
تقدم «الدستور» تقرير يومي عن حالة أسعار الدواجن بكافة أنواعها في الأسواق المصرية، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 20 إلى 21 جنيها، وسعر كيلو الفراخ الساسو بين 28 إلى 29 جنيها، وسعر كيلو الفراخ البلدي بين 35 إلى 36 جنيها، فيما سجل سعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء بين 15 إلى 16 جنيها.
أسعار الكتاكيت اليوم
سجل الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يوم واحد، سعر بين 4 إلى 4.75 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي عمره يوم واحد بين 3 إلى 3.25 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت البلدي الذي عمره يوم واحد بين 3 إلى 3.25 جنيه.
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