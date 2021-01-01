كيف تشتري قلقاس ينضج سريعا؟



كيف تشتري قلقاس كيف تشتري قلقاس



يتصدر القلقاس خضراوات الشتاء سواءً كان بتحضيره بصوص أخضر وسلق، أو حتى بصلصة الطبيخ الحمراء المعتادة، وأيًا كانت طريقة تحضيره يلزم شراءه بطريقة صحيحة للحصول على الثمار الطازجة الجيدة.



وفيما يلي تقدم الشيف نجلاء الشرشابي خطوات شراء أفضل قلقاس للطهي بطعم حلو سريع التسوية.



نصائح لشراء القلقاس الطازج والجيد:

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- ثمار القلقاس المدورة هي الأفضل من الأخرى الطويلة أو المنبعجة حيث يسهل تقطيعها وتسويتها سريعًا وطعمها الداخلي حلو.- الانتباه لقشرة القلقاس الخارجية أن تكون بلون وردي من أعلى رأسها وخالية من الشعر الكثيف وهي بذلك تكون ثمرة "نتايه" سريعة التسوية بطعم حلو.- اختيار حبات القلقاس متشابهة ومتوسطة الحجم وليست ضخمة حتى يمكن تقطيعها بسهولة وتسويتها في نفس الوقت.- التأكد من أن ثمرة القلقاس صلبة وليس بها ثقوب أو تسوس، ويظهر ذلك بوجود مناطق طرية بها، وفي حالة وجود ذلك لا تشتري هذه الثمرة.- يفضل شراء حبة قلقاس واحدة متوسطة الحجم تزن كيلو أو أقل بقليل إذا كنتِ ستطبخي وجبة صغيرة، لتنضج في نفس الوقت.