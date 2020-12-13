تراجع أسعار الذهب لأقل مستوياتها بختام التعاملات

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تراجع أسعار الذهب لأقل مستوياتها بختام التعاملات

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا ملموسا خلال ختام تعاملات في الأسواق الأمريكية، مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الأعلى مخاطرة في ظل الآمال بتحسن فرص التعافي الاقتصادي السريع في العالم مع بدء استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه حد تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بسبب التشاؤم بشأن فرص تمرير حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة في الولايات من تراجع سعر المعدن الأصفر.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار اليوم إلى 42.90 نقطة خلال التعاملات قبل أن يسترد جزءا من خسائره فيما بعد ليسجل 80.90 نقطة ثم ينهي التعاملات عند مستوى 70.90 نقطة بانخفاض قدره 32.0 نقطة مئوية عن مستواه في ختام تعاملات يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي.

وتراجع سعر الذهب اليوم بمقدار 50.11 دولار أي بنسبة 6.0% إلى 10.1832 دولار للأوقية تسليم فبراير المقبل وهو أقل مستوى له منذ 2 ديسمبر الحالي
وتراجع سعر الفضة بمقدار 045ر0 دولار إلى 047ر24 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0015.0 دولار إلى 5265.3 دولار للرطل تسليم مارس المقبل.

المصدر: الدستور

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