سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا ملموسا خلال ختام تعاملات في الأسواق الأمريكية، مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الأعلى مخاطرة في ظل الآمال بتحسن فرص التعافي الاقتصادي السريع في العالم مع بدء استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.
في الوقت نفسه حد تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بسبب التشاؤم بشأن فرص تمرير حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة في الولايات من تراجع سعر المعدن الأصفر.
وتراجع مؤشر قيمة الدولار اليوم إلى 42.90 نقطة خلال التعاملات قبل أن يسترد جزءا من خسائره فيما بعد ليسجل 80.90 نقطة ثم ينهي التعاملات عند مستوى 70.90 نقطة بانخفاض قدره 32.0 نقطة مئوية عن مستواه في ختام تعاملات يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي.
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التعليقات على تراجع أسعار الذهب لأقل مستوياتها بختام التعاملات
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