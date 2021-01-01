تجنب تناول اللحوم.. نصائح لعلاج ترسبات الأملاح في المفاصل



ترسبات الأملاح في المفاصل ترسبات الأملاح في المفاصل





أوضح الدكتور أشرف إسماعيل، استشارى العظام، أنه لعلاج ترسبات الأملاح في المفاصل، فإنه على مريض النقرس تجنب تناول اللحوم والكلاوي والكبد، حيث تعمل على تراكم حمض اليوريك في المفاصل مما يهدد بمضاعفات أخرى.



وقال استشارى العظام إن التهاب المفاصل النقرسي يجعل المريض يشعر بألم شديد في المفصل واحمرار والتهاب هذه المنطقة، خاصة إصبع القدم وصعوبة تحريك المفصل المصاب، نتيجة الإكثار فى تناول الحبوب.

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وقدم عدة نصائح لمرضى النقرس وهي:- لا تفرط في تناول اللحوم.- مريض النقرس أو الأشخاص الذين يعانون من أملاح زائدة، يكفي تناول 150 جرام لحم فقط، أي قطعة واحدة فقط في اليوم.- تجنب تناول القلب والكلاوي والكبد لمريض النقرس، أما الأشخاص الطبيعيون فالتقليل منها أفضل.- احرص على تناول طبق السلطة والبقدونس والخس والخيار وعصير الليمون، وكلها تساعد على تقليل ترسب حمض اليوريك.- تناول الكربوهيدرات من خلال الفواكه والخضراوات مع قليل من الأرز والمكرونة أفضل من اللحوم الحمراء.- شرب الماء بكميات وفيرة، والأفضل تناول اللحوم البيضاء كالأسماك والدجاج بدلا من اللحوم الحمراء لمرضى النقرس الحاد.- تجنب المشروبات الغازية.- تناول علاج التهابات المفاصل حتى لا يزيد الألم مع تناول الفوار الذي يساعد على تقليل أملاح الجسم، فمريض النقرس يجب أن يتجنب تناول اللحوم والكلاوي والكبد، حيث تعمل على تراكم حمض اليوريك في المفاصل، مما يهدد بمضاعفات أخرى.