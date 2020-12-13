

مصر تعلن كشفاً أثرياً جديداً بمنطقة سقارة.. قريباً مصر تعلن كشفاً أثرياً جديداً بمنطقة سقارة.. قريباً

القاهرة – مباشر: تفقد خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري، بصحبة زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، ومصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بجوار هرم الملك تيتي الأول بمنطقة آثار سقارة، برئاسة الدكتور زاهي حواس، والتي أسفرت عن الكشف عن آبار للدفن بها توابيت، ولقي أثرية ضخمة من عصر الأسرة الحديثة.



وأكد زاهي حواس، في بيان اليوم الاثنين، أن الكشف الذي سيتم الإعلان عنه أوائل العام القادم، سوف يلقي الضوء على جزء من تاريخ سقارة الذي لا نعرف عنه الكثير، كما سيكشف النقاب عن أسرار جبانة الأسرة 18 و19 بمنطقة آثار سقارة.



وحرص خالد العناني على النزول إلى إحدى آبار الدفن التي تم العثور عليها مع زاهي حواس ومصطفى وزيري، لتفقد الكشف.

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كما وجّه الوزير الشكر لزاهي حواس وفريق العمل على المجهود الذي يقومون به، معرباً عن فخره بالحضارة المصرية الفريدة وأن تكون كل هذه الاكتشافات بأيادٍ مصرية خالصة.