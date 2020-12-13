أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس «التأمين الصحي الشامل»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُحقق حلم المصريين بإرساء دعائم رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، الذى انطلق رسميًا من بورسعيد العام الماضي.
أضاف الوزير رئيس «التأمين الصحي الشامل»، بمناسبة مضي عام على الانطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أن الرئيس السيسي يُتابع كل كبيرة وصغيرة، فى مشروع التأمين الصحي الشامل.
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التعليقات على وزير المالية: الرئيس السيسي يحقق حلم المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة
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