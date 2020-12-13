

وزير المالية: الرئيس السيسي يحقق حلم المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة وزير المالية: الرئيس السيسي يحقق حلم المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس «التأمين الصحي الشامل»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُحقق حلم المصريين بإرساء دعائم رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، الذى انطلق رسميًا من بورسعيد العام الماضي.



أضاف الوزير رئيس «التأمين الصحي الشامل»، بمناسبة مضي عام على الانطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أن الرئيس السيسي يُتابع كل كبيرة وصغيرة، فى مشروع التأمين الصحي الشامل.





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وأوضح الوزير، أن يُشدد دائمًا على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لاستدامة الملاءة المالية لهذا النظام؛ بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية، على النحو الذي يُسهم في إصلاح القطاع الصحي بمصر، وفقًا لأحدث النظم والمعايير الدولية، ويحمي المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية المترتبة على المرض، ويخفض معدلات الفقر.