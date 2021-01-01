أسهل طريقة لتقطيع القرنبيط فى دقائق

أسهل طريقة لتقطيع القرنبيط
القرنبيط من الوجبات الشهية التي يمكن تحضيرها بأكثر من شكل لكن تكمن مشكلته في طول فترة تقطيعه وصعوبتها.. واليوم سنحل لكم هذه المشكلة بالتعرف على أسهل طريقة لتقطيع القرنبيط في دقائق مع الحفاظ على شكله الجميل للشيف أميرة شنب التفاصيل كالآتي:
التقطيع السريع للقرنبيط:
- تثبت ثمرة القرنبيط الكاملة على سطح الرخامة بحيث تكون الوردة لأعلى والعروق لأسفل.
- تحضر سكينة حادة كبيرة لتقطيع القرنبيط.
- يقطع القرنبيط على وضعه السابق على هيئة شرائح سميكة بداية من الوردة انتهاء بالعروق.
- تمسك كل شريحة من القرنبيط لتنظف عروقها من الأعلى من الجلد السميك والأوراق الخضراء.
- تشطف شرائح القرنبيط ويترك ليصفى ثم يحضر.
- من الممكن أن يتبل القرنبيط بالملح والبهارات الخاصة به ويرص في صينية ويدخل الفرن لتحضيره أو سلقه وتتبيله لتحضيره بانية.
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