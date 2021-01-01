تشمل أعراض نوبة القلب صعوبة في التنفس وألمًا شديدًا في الصدر والشعور بالغثيان، لكن قد تكون أيضًا عرضة لخطر الحالة المميتة من خلال الشعور بألم في فكك.
تحدث النوبات القلبية عندما يؤدي موت الخلايا إلى تلف أو تدمير أنسجة القلب، وفقًا لمايو كلينك ، فهي واحدة من عدد من الحالات المرتبطة بمتلازمة الشريان التاجي الحادة - وهو مصطلح يستخدم لوصف مجموعة من الحالات التي تسبب انخفاض تدفق الدم المفاجئ إلى القلب، يمكن أن تتراوح الأعراض المصاحبة للنوبة القلبية من ألم في الصدر إلى غثيان. يعد ألم الفك من الأعراض الأقل شهرة للحالة الخطرة.
قالت جمعية القلب الأمريكية: "تعلم علامات النوبة القلبية وتذكر أنه حتى لو لم تكن متأكدًا من أنها نوبة قلبية، فقم بفحصها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على دراسة تكشف عن عرض جديد يشير إلى النوبة القلبية | ما هو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق