

مخصصات الاستثمارات الحكومية ترتفع بمصروفات مصر إلى 455.2 مليار جنيه في 4 أشهر مخصصات الاستثمارات الحكومية ترتفع بمصروفات مصر إلى 455.2 مليار جنيه في 4 أشهر

القاهرة - مباشر: أعلن أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، ارتفاع مصروفات مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 7 بالمائة، على أساس سنوي.



وأوضح أحمد كجوك، في بيان للحكومة المصرية اليوم الاثنين، أن مصروفات مصر ارتفعت خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر الماضي لتسجل 455,2 مليار جنيه، مقارنة بـ 427 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.



وأرجع زيادة مصروفات مصر إلى ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بهدف دفع النشاط الاقتصادي، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك في ضوء توفير كافة مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية والصحة.

قد يعجبك أيضا...

وأكد أنه تم الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم بشكل جيد، حيث شهدت مصروفات قطاع الصحة زيادة بنحو 6 بالمائة خلال الأشهر الأربعة؛ بهدف تمويل كافة احتياجات قطاع الصحة للتعامل مع جائحة كورونا، بالإضافة إلى تمويل زيادة مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة والتأمين الصحي.ولفت كذلك إلى الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات بمجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ورفع كفاءة المستشفيات، وتوفير الأدوية والأمصال، وغيرها من بنود الإنفاق على مجال الصحة.كما شهدت هذه الفترة زيادة فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8,2 بالمائة مقارنة بالمنصرف في العام السابق، وتراجعت مصروفات باب شراء السلع والخدمات بنحو 20 بالمائة، وذلك في ضوء الالتزام بتنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق.كما ارتفعت مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 56 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي.وفي الوقت نفسه، زادت مصروفات استثمارات أجهزة الموازنة بنحو 73 بالمائة خلال الفترة لتصل جملة استثمارات الأجهزة إلى 70,7 مليار جنيه مقابل 41 مليار جنيه في العام السابق، ومقابل 14 مليار جنيه في الفترة من يوليو – أكتوبر 2017 .جاء ذلك خلال ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وكذلك استعراض الأداء المالي عن الفترة من يوليو – أكتوبر من العام المالي الحالي 2020 – 2021، واستعراض أهم ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.