ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء إذ تسبب تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 والقيود المفروضة في الضغط على شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر عادة وعزز الرهان على مزيد من التحفيز قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وصعد الذهب في السوق الفورية 0.7 بالمئة إلى 1839.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما كسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1843.80 دولار.
ويستمر تفشي الجائحة عالميا ما يدفع لقيود أكثر صرامة في هولندا وألمانيا ولندن في حين تجاوزت الوفيات في الولايات المتحدة 300 ألف مما دفع الأسهم الآسيوية لتهبط لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوع.
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التعليقات على الذهب يربح بفضل رهان على التحفيز وسط تصاعد لحالات كورونا بأمريكا
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