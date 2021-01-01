

تفاصيل مزاد الجمارك لراغبي شراء سيارات وارد الخارج بأرخص الأسعار تفاصيل مزاد الجمارك لراغبي شراء سيارات وارد الخارج بأرخص الأسعار

يبحث العديد من الراغبين في شراء سيارات مستعملة بحالة جيدة، على متابعة المزادات الحكومية لاقتناء سيارة بأرخص الأسعار، حيث يشهد السوق المصري للسيارات حالة ركود كبيرة خلال الفترة الأخيرة بسبب جائحة كورونا المستجد، مما أدى إلى تراجع مبيعات السيارات الجديدة، وإقبال الجمهور على السيارات المستعملة.



موعد المزاد



وتعقد في الثانية عشرة ظهر الاثنين 21 ديسمبر 2020، بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 71 لوط لسيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، وبساحة الميناء الجاف 6 أكتوبر ومقبرة 15 مايو.

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أنواع السيارات بالمزادوالسيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج، ماركات وطرازات وموديلات متنوعة وماركات السيارات تشمل: (فولفو -توسان -جراند شيروكي - داتسون - ميركوري - بيجو - هوندا- مرسيدس - هونداى - شيفروليه - كرايسلر - باترول - ديسكفرى - فورد - بورش - همر - نيسان -فولكس - لاند روفر - باتريوت -- تويوتا- BMW - أتوبيس نيسان 28 راكب - ومعدة حفر.. وغيرها )خطوات شراء سيارات من مزاد حكومي1-تُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.2- يمكن معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة والميناء الجاف، 6 أكتوبر اعتبارا من يوم السبت 12 ديسمبر 2020 من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا، خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.3- يتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين، على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).4- يتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد، شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.5- على من يرغب في الاشتراك بالمزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه، بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة، كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.6- في حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين.7- يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.8- على كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط، دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة.9- يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد.10- في حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التامين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.11- يتم سداد باقي المبلغ الـ 70%، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.12- إذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، تصبح المبالغ المدفوعة حقًا للجهة الإدارية ويصبح العقد مفسوخًا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية ما لم تقرر السلطة منحه مهلة إضافية أخرى للسداد مع تحميله بمقابل تأخير يعادل سعر الفائدة كما أنه حالة التأخير في الاستلام خلال عشرون يومًا من تاريخ الإخطار تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبحد أقصى خمسة أسابيع.13- لا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 ألاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.14- يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة ، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.15- يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.16- على المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة.